A construção de casas é a oportunidade perfeita de fazer com que o tamanho dos cômodos, a organização dos ambientes e todos os detalhes do lar sejam exatamente como você e sua família desejam.

A internet oferece tudo o que você precisa para saber sobre a construção de casas. Mas, é com o olhar de um bom arquiteto que você entenderá todos os processos necessários ao longo do projeto. Além disso, esses profissionais garantem que o orçamento para a construção de casas siga exatamente o que os proprietários desejam.

Como contratar construção e projetos de casas

Ao contratar um bom profissional, você entenderá todos os processos e acompanhamentos da obra para garantir que o projeto siga para uma construção que seja a mais fiel possível ao desejado.

Nesse processo, é importante levar em consideração aspectos fundamentais da construção civil na construção de casa: o nível de arejamento que alcança a casa, a posição com relação ao sol, o tipo de solo e o possível reforço com aterramento, as espécies de plantas que melhor se adaptam para o jardim e muitos outros detalhes que vão fazer com que esse local seja o seu melhor lugar no mundo por muitos anos.

Construção de casas: passo a passo

O primeiro passo para a construção da casa perfeita é adquirir um terreno com boas medidas, localização e condições topográficas que favoreçam o projeto da casa desejada.

O segundo passo é conversar com bons arquitetos para desenhar a planta e o projeto gráfico que representará fielmente a sua futura casa.

Em seguida, será necessário ir até os órgãos de habitação de sua prefeitura para regularizar a obra, assim como há a necessidade de seguir ao Tabelionato local para lavrar a escritura e, ainda, ir ao Cartório de Registro de Imóveis para registrar o imóvel.

Além disso, o arquiteto indicará os materiais e profissionais necessários, sendo que, em alguns casos, ele poderá fazer todo o acompanhamento ao longo de toda a obra, fazendo revisões de etapas para evitar desperdícios.

A falta de recursos financeiros é a principal barreira para quem deseja alcançar o sonho do próprio lar a partir da construção de uma casa. Contudo, é possível driblar a crise a partir de projetos de casas mais econômicas, como:

Construção de casas de madeira

Casas de madeira podem ser perfeitamente ajustadas conforme as novas necessidades da família. O estilo rústico dessas habitações proporciona elegância e atemporalidade.

Ao escolher por uma casa de madeira, saiba que são necessários cuidados específicos com tratamentos contra problemas como cupim, umidade e incêndio.

Construção de casas de alvenaria

São os tipos mais comuns de casas, embora não sejam o mais econômico. Caso você opte pela construção de uma casa de alvenaria, redobre a atenção sobre possíveis desperdícios de materiais e, se for o caso, opte por uma fundação reforçada para possíveis ampliações futuras.

Casas pré-fabricadas

São estruturas fabricadas em módulos, sendo necessário apenas o encaixe das peças para que a casa seja finalizada. As casas pré-fabricadas trazem grandes vantagens, como a grande economia com mão de obra e o tempo mais curto para a finalização.

Quer mais dicas sobre construção de casas?