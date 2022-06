Se você ama a ideia de utilizar as plantas em diversas formas na decoração da casa, vai amar a ideia de instalar um jardim na cobertura da casa. E para encontrar ótimas soluções em tamanhos, formatos e projetos inspiradores na escolha de uma cobertura com plantas para a sua casa, você poderá navegar acima entre opções excelentes por meio de diversos trabalhos de talentos profissionais que você encontra aqui, no homify!

O conceito de telhados verdes tem se tornado cada vez mais popular nos projetos de arquitetura ao redor do mundo. Perfeito para somar a preocupação com ideias sustentáveis, a beleza das plantas na decoração e os benefícios que a presença de um jardim traz, o telhado verde se mostra cada vez mais uma opção inteligente para que os jardins deixem de serem instalados apenas em meio ao quintal da casa, passando a decorar a cobertura das habitações.

Muitas são as vantagens de apostar neste tipo de cobertura, entre elas, a valorização do imóvel. E para falar um pouco mais sobre estes benefícios e os cuidados necessários na escolha de telhados verdes, trouxemos algumas dicas essenciais para este tipo de escolha.

Quais são os benefícios do telhado verde?

A cobertura de uma casa com o uso de vegetação traz muitos benefícios. Esteticamente, ter um jardim decorando o telhado de sua casa, traz uma aparência mais elegante ao seu lar. Existem ainda prefeituras brasileiras que legislam especificamente para beneficiar com abatimento nos impostos de quem opta por este tipo de cobertura, já que a presença dos telhados verdes promove um melhor controle de temperatura na cidade, filtrando o ar e combatendo as ilhas de calor em grandes centros urbanos. Para o lar, os benefícios são muitos. Além do melhor controle de temperatura do ambiente interno – praticamente extinguindo o uso de ar condicionando -, a cobertura com plantas oferece ainda uma acústica melhor ao interior da residência, filtrando os ruídos externos. Este tipo de cobertura é ainda uma forma inteligente de reduzir os danos causados pela umidade acumulada pelas chuvas.

Cuidados especiais e manutenção do telhado verde

Para que a estrutura da cobertura não seja danificada, são necessários alguns cuidados antes e depois da instalação do sistema que integrará o jardim. Entre eles, estão: - O acompanhamento de um arquiteto para o estudo do desenho estrutural da casa e como a presença da umidade poderá ser controlada. - Impermeabilização de toda a estrutura superior da casa. - Uma camada de drenagem de, pelo menos, 7 cm. - A utilização de manta permeável protetora sob as raízes das plantas. - A observação periódica da camada estrutural abaixo das plantas. Para conferir modelos e profissionais especializados em projetos de telhado verde, navegue entre nossos Livros de Ideias e encontre inspirações incríveis!