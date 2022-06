Para que você encontre excelentes inspirações para a composição da cobertura de sua residência, reunimos o que há de melhor em fotos de projetos dos melhores profissionais ao redor do mundo.Saiba o que é tendência, os detalhes de diversos estilos decorativos e, principalmente, o que você não pode deixar passar para dar um acabamento incrível ao telhado de sua casa.

A escolha do telhado é fundamental para que o desenho arquitetônico da casa ganhe ainda mais destaque. Alguns profissionais, com razão, dizem que um telhado bonito pode representar a quinta fachada de uma habitação. Elemento fundamental para valorizar o imóvel, o formato do telhado pode interferir em todo o conjunto do projeto, oferecendo possibilidades, inclusive, no controle da temperatura interna do lar, na acústica do ambiente ou mesmo na aplicação de um formato inovador de jardim, aplicado diretamente no teto.

Está em dúvidas sobre qual o tipo de telhado escolher? Confira as dicas abaixo!

Tipos de telha

Existem muitos tipos de telha para a estruturação de telhados. Entre os mais populares, estão as telhas de cerâmica, de concreto, PVC, metálicas e ecológicas. Para a definição do modelo ideal de telha, a cobertura deverá ser cuidadosamente desenhada e estudada. Não se abstenha de fazer pesquisas sobre as peculiaridades de cada modelo de telha, já que algumas podem ter vida útil mais longa, enquanto outras podem oferecer um melhor isolamento térmico ao interior da residência. Em todas as fases, mantenha a consultoria do arquiteto de sua confiança.

Desenho do telhado

Telhado de duas ou quatro águas? Telhado de pouca ou longa inclinação? As respostas a estas perguntas são essenciais para definir o modelo de telha indicado. Telhas de cerâmica, por exemplo, são indicadas tanto para telhados de pouca ou grande inclinação. Estruturas como galpões, podem ter uma melhor cobertura com telhas de metal, encontradas em tamanhos mais alongados.

Manutenção dos telhados

A manutenção dos telhados deverá ser realizada periodicamente para que infiltrações sejam evitadas em períodos chuvosos. A aplicação de impermeabilizantes é fundamental para que infiltrações sejam evitadas em longos períodos de chuvas. Outra importante dica para manter o telhado bem conservado é fazer uma ampla limpeza das peças com hipoclorito de sódio e, após um dia secando, aplicar uma camada de tinta específica para pintura, que poderá ser refeita a cada três anos. Além da pintura, a limpeza com o uso de lavadoras de alta pressão poderá ser feita anualmente – mesmo período válido para produtos preventivos contra as ações de pragas, como cupins. Além da pintura e lavagem, é muito importante o uso de tirantes para amarrar as telhas internamente, evitando que as mesmas se soltem durante possíveis vendavais. Com estes e outros cuidados específicos com a cobertura da residência, você poderá contar com um telhado sempre forte.