Inspirações com belas imagens em ambientes especialmente desenhados para o relaxamento total. Encontre ainda, talentosos profissionais que auxiliarão você a encontrar o projeto de sauna ideal para suas necessidades.

Relaxar nunca é demais. Entre as opções mais relaxantes e confortáveis, as saunas tornam-se a preferência de um número cada vez maior de pessoas. Com isso, o sonho de ter uma sauna em casa faz parte dos planos para que o próprio lar ofereça esta opção. Por estes e outros motivos, separamos um conjunto de orientações especialmente direcionadas para você que está em busca de realizar este sonho.

Quais são as vantagens e desvantagens da sauna?

As saunas são excelentes espaços para cuidar saúde. Seja em ambiente seco ou em meio ao vapor, os benefícios são amplamente divulgados para que a sauna possa ser utilizada com amplo conforto e comodidade para os moradores. A grande vantagem ao optar pela construção deste ambiente, é o período curto para a finalização da obra. Se um espaço, como um pequeno quarto, já está reservado para ser utilizado, o período para as instalações dos materiais é de, aproximadamente, um mês. Entre as vantagens, a execução deste projeto permite um uso mais confortável e discreto, sem o inconveniente de dividir o banho com pessoas desconhecidas, como geralmente ocorre em clubes. A construção e instalação destes espaços pode valorizar ainda mais a área de lazer, seja com um espaço isolado quanto aos demais ambientes, ou, ainda, integrado à piscina. As desvantagens da sauna poderão surgir com a busca por elementos que compõem o local, o que muitas vezes pede um planejamento específico para o local. Os custos com energia elétrica deverão ser cuidadosamente acompanhados, já que longos períodos de uso no espaço poderão gerar surpresas indesejáveis.

Como deve ser a sauna ideal?

A área recomendada por pessoa é de 1m², logo, deve-se ter uma boa média quanto ao número de pessoas que rotineiramente utilizarão o espaço. O pé-direito, por sua vez, deve ter a medida de 2,20 m, onde o calor poderá ser melhor aproveitado, contando, claro, com a alturas das arquibancadas disponíveis. Saunas secas são totalmente feitas de madeira, onde o calor é produzido por gás ou lenha. Alguns cuidados são fundamentais na realização do projeto, como, por exemplo o preparo das madeiras contra a umidade e a presença de um ralo para a limpeza após o uso. Já, a sauna a vapor demanda a presença de revestimentos antiderrapantes e impermeáveis, com o teto em inclinação de 10% a 20% com relação à extremidade mais alta. Este cuidado evitará gotejamentos sobre os usuários. A instalação de um ralo com medidas de 10 x 10 cm é recomendada próxima à parede onde o vapor condensado irá escorrer. Seja qual for o modelo escolhido, você, certamente, não terá qualquer arrependimento em ter esta opção perfeitamente relaxante e saudável em seu lar.