Confira prédios, vilas residências, condomínios horizontais em diversos estilos arquitetônicos em excelentes projetos desenhados pelos melhores profissionais do mundo. Espaços bem planejados com excelentes disposições que reforçam o conforto e a comodidade nestes tipos de projetos são fundamentais.

Residência multifamiliar, como a própria designação nos diz, é um projeto que atenderá a moradia de diversas famílias. Projetadas como edificações que abrigarão um maior número de famílias, estas residências são geralmente desenhadas nas plantas com o formato de prédios ou conjuntos habitacionais horizontais.

Entre as moradias que podem ser consideradas multifamiliares, estão os apartamentos, lofts, coberturas e outras composições que estruturam um conjunto de habitações em um mesmo espaço. Nestes projetos, as estruturas devem receber uma ampla atenção, onde todas as fases deverão ser vistas e revistas por engenheiros ou arquitetos. Para saber um pouco mais sobre estes projetos, confira os tópicos abaixo.

Casas multifamiliares x casas unifamiliares

Diferentes das moradias unifamiliares, compostas por casas isoladas para apenas uma família, as moradias multifamiliares devem conter amplo estacionamento, espaço para lazer, corredores bem fluídos e grande distribuição de equipamentos de segurança, como extintores. Geralmente encontrados em maior número em grandes e médias cidades, os edifícios multifamiliares, apresentam ampla gama de estilos arquitetônicos, formando a própria personalidade de alguns bairros.

Vantagens x desvantagens

Entre as principais vantagens das casas multifamiliares, especialmente os apartamentos, estão a sensação de segurança buscada pela maior parte das famílias ao escolher este tipo de moradia. Outra vantagem está na expansão cada vez maior dos amplos edifícios verticais nas médias e grandes cidades. Com isto, os valores praticados para a locação de um apartamento, por exemplo, mostram-se tão compatíveis quanto o de residências comuns, o que torna a preferência destes edifícios algo comum, especialmente para famílias de poucas pessoas. Entre as desvantagens, podem estar a falta de privacidade – já que as áreas internas, como corredores, pátios e área de lazer são divididas entre todos os moradores, os possíveis vizinhos barulhentos e problemas na manutenção do prédio e má organização na garagem, entre outros espaços sociais.

Informações legais para projetos multifamiliares

Um cuidado muito específico deverá ser tomado no momento de declarar este tipo de habitação. No formulário DISO – Declarações e Informações Sobre Obras -, as opções entre residência unifamiliar e residência multifamiliar deverão ser preenchidas com cuidado, já que incidirão em impostos específicos e poderão gerar problemas tributários no futuro. A principal dica é comparecer pessoalmente à Receita Federal, onde todas as dúvidas deverão ser esclarecidas, antes do preenchimento completo da DISO. Com todos os cuidados tomados, o projeto para construção de residência multifamiliar poderá ser realizado com todo o sucesso.