Não importa quanto tempo demore. O momento de reformar a casa sempre chegará. Seja para atender as novas necessidades da família, ou simplesmente mudança estética, as reformas devem ser cuidadosamente planejadas com o auxílio de profissionais que irão direcionar as melhores soluções de acordo com as possibilidades que cercam o projeto. Conheça, abaixo, algumas sugestões para que a reforma de sua casa seja um completo sucesso.

Quanto custa a reforma de casa

O orçamento calculado para a reforma de casa pode ser estimado de acordo com as etapas em cada processo de melhora. Os custos com um pintor devem ser avaliados pela metragem quadrada e as necessidades de tratamento da superfície. Diferentes profissionais devem ser consultados para os diferentes tipos de reforma empregados. Buscar referências com amigos e arquitetos de confiança é essencial para que as melhores opções sejam empregadas na reforma do lar. Para a compra de materiais outras observações, como a variação do dólar, devem ser levadas em conta. Por isso, a atenção às variações do mercado é fundamental. Pesquisar pessoalmente nas lojas, barganhando o valor, pode ser um bom negócio, assim como se manter atento às promoções na internet, onde o frete, muitas vezes, é encontrado totalmente grátis. Contar com um bom arquiteto poderá ser uma economia considerável de tempo e dinheiro. Embora o valor cobrado varia entre 7% e 25% do valor total da obra, este valor poderá incluir todo o planejamento da reforma, o que proporcionar um excelente custo-benefício ao final.

Quanto tempo deve levar uma reforma?

O ideal é que a reforma da casa seja feita de uma só vez. Fragmentar os espaços e etapas por longos períodos pode fazer o custo final da reforma ser consideravelmente mais elevado. Além disto, receber o a casa totalmente reformada trará uma adaptação total mais confortável, evitando ainda que a mão de obra tenha interferências dos moradores, atrasando ainda mais a entrega final.

Como ter uma reforma de casa mais tranquila

- Contrate bons profissionais que detalhem todos os passos da obra e acompanhe de perto a definição de todos os processos. Atente-se às necessidades dos profissionais conforme cada etapa da reforma.

- Acompanhe o cronograma da obra e cobre a finalização de cada etapa conforme o prazo estimado. Lembre-se: atrasos podem significar um custo final maior.

- Considere os custos com elementos decorativos. Estas pequenas escolhas fazem muita diferença no orçamento e não devem ser consideradas como custos a parte. Lembre-se de que o custo final da reforma da casa, poderá ser elevado conforme o estilo decorativo escolhido.