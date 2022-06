Seja qual for o tamanho, estilo e planejamento do seu novo banheiro, neste espaço você navegará entre as melhores opções com imagens, projetos e profissionais que deixarão a reforma do seu banheiro impecável.

Decidir a reforma do banheiro não é algo fácil. A acomodação deste que, em muitas vezes é um pequeno espaço da casa, deverá ser planejada de maneira a deixa-lo ao máximo confortável. E para que isto seja feito, o cuidado em preferir uma organização mais prática do que puramente estética. O que é bonito visualmente, nem sempre pode oferecer o melhor conforto.

Iluminação, cores e materiais deverão ser escolhidos com muito cuidado, já que fazem toda a diferença quando se trata, especialmente, de banheiros pequenos. Em todas as fases, a consulta a um arquiteto ou designer de interiores de sua confiança, é fundamental.

Reforma de banheiro pequeno

Para espaços pequenos, o cuidado com a organização deve ser ainda maior. Prefira escolhas que valorizem a iluminação no local. Revestimentos na cor branca para o piso e parede podem funcionar perfeitamente. A separação entre espaços de lavabo e banho deve ser feita de maneira a evitar que a água fique acumulada no piso. Se, antes da reforma este problema existia, este é o momento ideal de solucioná-lo. Para isto, procure ter cuidado com a centralização do ralo no espaço para banho. Outras dicas especialmente voltadas a este tipo de reforma poderão ser encontradas aqui, no homify. Aproveite nossos ricos Livros de Ideias sobre o assunto!

Como encontrar as melhores soluções para o banheiro

Para que o seu banheiro fique perfeito, é preciso lembrar-se da importância quanto ao arejamento do espaço. Optar por aberturas maiores para as janelas ou mesmo o reposicionamento delas, é uma forma de resolver este problema, que poderá, entre outras soluções, evitar o aparecimento de mofo e bolor. Entre estes detalhes, tenha sempre em mente a rotina de uso do espaço, o que poderá gerar boas ideias na melhor organização possível do ambiente.

Como reformar o banheiro sem gastar muito

Para economizar na reforma do banheiro, uma boa dica é contar com a consultoria de bons profissionais que poderão indicar as melhores opções para que o banheiro ganhe uma aparência completamente renovada com o uso inteligente de alguns materiais. Entre as dicas para ganhar tempo e dinheiro, está a reforma sem grandes quebradeiras, a decoração criativa do espaço e a utilização correta nos tons de cores para o estilo de banheiro escolhido. Para isto, nunca se abstenha de contar com o acompanhamento de bons profissionais.