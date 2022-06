A Cerâmica Burguina iniciou seus trabalhos em 1986, quando o segmento de cerâmica artística ainda estava em seu estado “embrionário” no Brasil. Somos um dos pioneiros na fabricação deste produto e no lançamento de tendências para acessórios decorativos. Hoje, já com a segunda geração administrando a empresa, pretendemos continuar fazendo história e proporcionar aos nossos clientes o prazer de deixar sua casa mais aconchegante.