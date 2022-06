Sou Adriana Scartaris, uma profissional que atua como designer de interiores na criação de projetos residenciais, comerciais e corporativos, com 34 anos de experiência e mais de 307 mil m² de obras concluídas em todo o Brasil e exterior. Meu escritório com sede na cidade de São Paulo, além de atender a um público alto padrão de forma presencial em São Paulo e região, oferece atendimento online para projetos e consultoria em todo o Brasil e no exterior. Para atendimento em Portugal, possuo escritório em região nobre de Lisboa, que conta com equipe de brieffing e atendimento presencial para projetos completos de interiores e decoração; todo o processo acontece sob o meu comando criativo; o que confere ao projeto o resultado com a identidade de minha assinatura. Para contato: e-mail: contato@adrianascartaris.com.br | tel/whatsapp - BRASIL +5511 99138-8429 / PORTUGAL +351 911 738 222

Todas as obras de reforma e construção são executadas e gerenciadas no Brasil, por arquitetos brasileiros e em Portugal por arquitetos e engenheiros portugueses. O trabalho da equipe multidisciplinar garante a qualidade técnica de todo o processo do início ao fim. Como complemento final e entrega, gerencio os serviços de produção de ambientes e personal organizer. O resultado é uma casa completa, que reflete a personalidade e o lifestyle do morador em todos os detalhes. Gosto de perceber a personalidade de meu cliente e de sua família no resultado do projeto. Cada pessoa é única e, na minha opinião, cada casa também é única; com suas histórias, memórias, particularidades e perfil dos moradores.

Iniciei minha formação acadêmica ainda jovem, concluindo meu primeiro curso de Design de Interiores na Escola Panamericana de Arte e Design SP em 1978.Em 1984 concluí o curso superior de Desenho Industrial pela Fundação Armando Álvares Penteado, FAAP/SP, ingressando em seguida no curso de artes plásticas na mesma instituição.No ano de 1986 concluí a especialização em Ilustração Aplicada ao Desenho Industrial pela Faculdade Santa Marcelina, FASM/SP.

Especializei-me em História do Design do Mobiliário no ano de 1990 para ter mais domínio sobre o processo de criação dentro de cada estilo e posteriormente,senti necessidade de qualificar meu trabalho com técnicas de terapias espaciais complementares, que na época eram uma forte tendência. Em minha busca descobrias técnicas do Feng Shui e da Numerologia, que estudo até os dias de hoje aplicando-asem meus projetos de forma única inserida no design.Busquei formação internacional concluindo o curso de Design de Interiores na Accademia Europea de Firenze no ano de 2007.

Desde então participo constantemente de palestras,seminários, cursos de empreendedorismo, treinamentos presenciais e online e,sempre em busca de aprendizado, acompanho de perto como correspondente de vários veículos brasileiros, os maiores eventos mundiais do segmento entre eles:

· Hotel Show - Dubai 2008/2009

· Salão Internacional do Móvel - Milão2008/2009/2012/2013/2014/2015

· Maison e Object - Paris 2013/2014/2015

· Casa Foa - Buenos Aires - 2010/2012

· ForMobile - São Paulo - 2012/2014/2016

· High Design - São Paulo - 2017

Senti a necessidade de apurar meu olhar para identificar e antecipar tendências; para isso dediquei os anos de 2015 e 2016 ao aprendizado de Coolhunting e Mercado de Luxo, o que me possibilita hoje um maior entendimento do mercado e de seus rumos.

Por conta da demanda que tenho recebido alguns de meus clientes, iniciei em 2018 uma especialização em Design Náutico, o que me possibilita trabalhar com propriedade, projetos de interiores para embarcações de médio e grande porte.

Sobre os Serviços do Escritório

· Projetos completos de design de interiores presencial e online que contemplam:

· Brieffing para definição de perfil do cliente e suas necessidades

· Planta baixa com distribuição de movelaria e conceituação de cada ambiente

· Planta técnica demolir/construir

· Projeto luminotécnico

· Planta de pontos de elétrica

· Planta de pontos de hidráulica

· Paginação de revestimentos para pisos e paredes

· Projetos executivos de marcenaria e peças especiais

· Imagens em 3D

· Memorial Descritivo

· Planilha de Especificações

· Planilha orçamentária

· *Gestão de Implantação dos projetos apenas nomo do presencial

Consultoria rápida, presencial e online, para soluções de decoração

Assessoria para repaginar e redecorar ambientes ou a casa toda com escolha de móveis soltos, objetos de decoração, pintura, papel de parede, cortinas e tudo mais que for necessário e não necessite de projetos técnicos.Pode ser feita de forma presencial na cidade de São Paulo e online para todo Brasil. É entregue em 15 dias e, no modo online, custa apenas R$ 500,00 por ambiente. Soluções inteligentes e criativas que cabem em qualquer orçamento.

Sobre nós

Iniciei minha trajetória no mercado no ano de 1984, assim que concluí o curso de Desenho Industrial, sempre atuando com projetos de interiores e criação de móveis exclusivos. Hoje, com mais de 304 mil m² de obras concluídas e uma equipe multidisciplinar comprometida com o sucesso de quem nos contrata, sabemos que nossa trajetória é longa e colocamos a experiência adquirida em 35 anos à serviço de nossos clientes. Cada membro da equipe tem um olhar e uma experiência e todos são respeitados em suas opiniões. Uma equipe que alia a força, dinamismo e inquietude dos bem jovens à experiência, persistência e paciência dos mais velhos. Aprendemos muito uns com os outros todos os dias e os clientes são os grandes beneficiados dessa maravilhosa troca de experiências.

Nossa Missão

Acreditamos que o Design de Interiores é o traço de união entre as necessidades do corpo e os desejos da alma. Trabalhamos preparando acena para a felicidade de nossos clientes. Nosso propósito é aproximar o Design de todos através de ferramentas tecnológicas que irão democratizar o acesso ao nosso conhecimento e expertise. Trabalhamos para impactar positivamente o maior número possível de pessoas com nosso conhecimento.

Sou palestrante para jovens profissionais e estudantes com o objetivo de ajudá-los a ingressar no mercado com segurança. Como novo desafio e meta, preparo um grande projeto de educação e qualificação para estudantes e jovens profissionais com a missão de, através do compartilhamento de minha experiência, encurtar a distância entre o jovem e a carreira de sucesso.Eu e minha equipe sabemos de nossa responsabilidade com os mais jovens e trabalhamos todos na construção de um legado de valor que possa ajudar clientes a terem acesso ao nosso trabalho e jovens profissionais a terem sucesso em suas carreiras.

Nossa Visão

Temos metas ousadas e buscamos superá-las antes do previsto.Enxergamos a necessidade de promover acesso de forma ampla em nosso segmento e vamos usar de todos os recursos que temos à nossa volta para fomentar e qualificar o mercado.

Nossos Valores

Temos a ética acima de tudo e o respeito ao sonho do cliente como nossa fonte de inspiração. Somos pessoas que trabalham para pessoas. Nossos projetos traduzem o DNA de cada pessoa que nos contrata e o tratamento sempre é direto com a profissional titular do escritório, dando ao cliente todo apoio e atenção que merece e espera.

Premiações

· “Prêmio Profissional Destaque” | 2010 | 2011 |2012 | 2013 | Partners Business Club SP

· “Prêmio Mãos e Mentes que Brilham” | 2008 | 2009| 2010 | 2012 | 2015 | Câmara Municipal SP

· “Prêmio Mulher do Ano” | 2008 | 2012 | 2014 | 2017Câmara Municipal SP

· “Prêmio Profissional do Ano Decorar” | 2010 |2011 | 2013 | Revista Decorar

· “Prêmio Profissional Talent” | 2010 | 2012 |2013| Hunter Douglas

· “Troféu Independência do Brasil” 2004 | 2016 | Academia Brasileira de Arte Cultura e História

Mostras

· Casa Cor SP | Boa Mesa 2009 – Cozinha da Família

· Mostra Veja SP 2009 – Cozinha Gourmet

· Casa Cor SP 2010 – Cervejaria Lounge

· Beauty Fair 2010 – Sala VIP Congresso Latino-americano de Estética

· Equip Design 2010 – Restaurante Sense Experience

· Casa Cor SP 2011 – Joalheria Conceito

· Beauty Fair 2011 - Sala VIP Congresso Latino-americano de Estética

· Casa cor SP | Boa Mesa 2011 – Empório Gourmet

· Mostra Formato Design 2013 – Living Requinte e Family Room Aconchego

· Mostra Decora Líder 2013 – Loft do Casal

· Mostra Decora Líder 2014 – Loft da Mulher Contemporânea

· Mostra TOP Design Stone 2013 – Cozinha da Família

· Casa Cor SP 2015 – Joalheria