ARQNORM é uma empresa de projeto e consultoria que atua

no mercado da construção civil aplicando os princípios de conforto ambiental, eficiência energética e sustentabilidade nos espaços construídos. Possui uma equipe formada por profissionais com experiência técnica e científica com atuação nacional e internacional.

Fornece soluções para atender a demanda de projetos bioclimáticos integrados, norma de desempenho (NBR 15575), certificações de edifícios (LEED, Procel Edifica, Processo Aqua e Selo Casa Azul), estudo de eficiência energética, energia solar e simulação de edifícios (térmica, lumínica e energética).