O escritório Sotto Mayor Arquitetura e Urbanismo, possui 20 anos no mercado oferecendo diferentes possibilidades aos seus clientes.

Atuando desde a escolha e compra do lote até a conclusão da obra, a empresa possui um vasto portfólio de projetos de arquitetura, urbanismo e interiores, além de larga experiência em Direito Urbanístico. Atuando em projetos imobiliários, projetos residenciais, shoppings centers, projetos comerciais, corporativos e institucionais, a Sotto Mayor AU contribui inclusive com o amadurecimento da idéia inicial, realizando até mesmo a estruturação da marca, se for o caso.

Em seu quadro de funcionários temos além de arquitetos Urbanistas, especialistas em Direito Ambiental, Direito Urbanístico, Arquitetura de Interiores e Designers, atingindo a excelência no quesito atendimento e satisfação do cliente.

Estamos para "pensar fora da caixa", inovar e surpreender sempre.