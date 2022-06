SAINZ é um escritório de arquitetura e design com sede em Brasília, Brasil. Fundado em 2012 pelos sócios Eduardo Sainz e Lilian Glayna Sainz.

A SAINZ arquitetura acredita firmemente no trabalho em equipe e na cooperação multidisciplinar, promovendo o envolvimento de clientes, usuários e engenharias desde as primeiras etapas de cada projeto. O objetivo principal da SAINZ arquitetura é desenvolver soluções personalizadas e inovadoras para uma variedade de escalas e diferentes tipos de projeto, tirando proveito do uso de tecnologias BIM e VR (realidade virtual) para validação de cada projeto. O resultado dessa abordagem é uma simplicidade pouco usual em todos os projetos assinados pela SAINZ arquitetura.