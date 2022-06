Arquiteta paulistana formada pela Universidade Mackenzie.

No começo de sua carreira profissional trabalhou com a renomada arquiteta Debora Aguiar, um dos ícones da arquitetura e decoração da atualidade, de quem hauriu preciosos conhecimentos.

Hoje, mesclando o novo com o antigo, o urbano com o rústico, seus projetos buscam a personalização dos ambientes por meio da criação de um jogo de misturas com leveza e singularidade, que se traduzem em conforto e bem-estar, sempre com foco na qualidade de vida.