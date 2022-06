A MeiaUm Arquitetos, fundada em 2008, nasceu de um ideal: um método de trabalho e gestão de escritório de arquitetura em que houvesse um trabalho menos autoral, mais colaborativo, tendo o escritório como local onde os projetos são desenvolvidos por todos; uma plataforma para os colaboradores mostrarem quem são e do que são capazes.

Nós trabalhamos em todas as escalas, do mobiliário a cidade. Desenvolvemos projetos institucionais, sedes corporativas, residências, galpões logísticos, edifícios hospitalares, complexos multiuso, condomínios, edifícios residenciais e edifícios comerciais. Todos estes projetos nascem do desafio ao status quo, pois acreditamos que pensar diferente é inerente a profissão de arquiteto e urbanista. Além desta contestação aos paradigmas, temos também um compromisso com o projeto efetivo: aquele que orienta as ações e recursos em busca do melhor resultado (eficácia), desenvolvendo as atividades no melhor padrão de qualidade versus tempo (eficiência). Sendo assim, entendemos que criatividade sem compromisso com orçamento é irresponsabilidade, pois, acima de tudo, nós oferecemos soluções para nossos clientes e não problemas. Nosso método de trabalho é baseado no profundo entendimento e análise da demanda do produto arquitetônico, da tipologia de projeto, do contexto sócio-econômico e parâmetros urbanísticos. Entendendo que o projeto é um serviço que tem um papel estratégico para o custo, a qualidade e o prazo de entrega da obra. Acreditamos na necessidade da atuação estratégica do arquiteto, sendo capaz de articular o projeto de forma global, fazendo assim as perguntas certas para gerar respostas precisas.