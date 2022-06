Arquiteta urbanista graduada pela PUCMG, Designer de interiores pelo INAP e pós-graduada em Iluminação e Design de Interiores pelo IPOG.

Atua em projetos residenciais, comerciais, corporativo, clinicas médicas e odontológicas.

Busca funcionalidade, sofisticação e beleza sem se prender a nenhum estilo, pois cada projeto demanda soluções especificas, valorizando os desejos de seus clientes e respeitando quem a contrata. Levando em conta a reflexão do espirito de como as pessoas vivem, busca por materiais que tornem seu projeto viável sem perder a sofisticação e harmonia do conjunto.

Além de participar de várias mostras de relevada importância foi premiada em 2009 com a Cozinha da Executiva, e já teve diversos trabalhos publicados em revistas e outras mídias.