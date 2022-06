A Daarna é um escritório de arquitetura, sediado em Curitiba e fundado

em 2011 pelas arquitetas Larissa Madeira Markowicz e Débora Yumi Oh Copini. A união de duas gerações, com diferentes conceitos e percepções trouxe ao escritório a capacidade de elaborar projetos residenciais e comerciais, tanto de interiores quanto exteriores, visando sempre a qualidade e satisfação de seus clientes.

Com a missão de tornar os sonhos de seus clientes em realidade, estão sempre em busca de novas soluções, materiais e conceitos, atualizando-se sempre para desenvolver uma melhor arquitetura e poder proporcionar uma excelente qualidade de vida aos seus clientes.

O diferencial da Daarna é a possibilidade de desenvolver não apenas o projeto, mas estender-se às etapas da obra, participando, desta forma, desde a concepção do projeto até o final de sua execução. Para isso, contamos com a parceria de diversas empresas com mão-de-obra especializada e produtos de primeira qualidade.