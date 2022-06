Há 15 anos o escritório Cíntia Aguiar está atuando no segmento de design de interiores, reformas, novos projetos residenciais e comerciais. Seja na elaboração de obras novas ou na reestruturação de espaços já existentes, o cuidado com os detalhes e com as novas tendências está sempre presente. Do mesmo modo, o paisagismo exterior é uma preocupação da arquiteta, que também presta consultorias. A participação em mostras de arquitetura e a presença nas mais conceituadas feiras do setor garantem a atualização profissional.