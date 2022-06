Desenvolver projetos conceituais de arquitetura e interiores que transmitam a essência e a personalidade do cliente de forma única e exclusiva. Esta é a missão do escritório Natalia Necco Arquitetura.Com atendimento rápido e acompanhamento constante, a arquiteta imprime nos projetos as características particulares de seu clientes, tornando cada empreendimento especial.Formada em 2008 pela Faculdade de Arquitetura do Mackenzie e Urbanismo e Pós-Graduada no curso de Design de Interiores pelo Instituto Europeu di Design em 2011, Natalia Necco desenvolveu e colaborou em projetos que concorreram a prêmios como o Ópera Prima 2009 e o Melhor da Arquitetura – Categoria Lazer, do qual foi vencedora por sua colaboração com o arquiteto Décio Tozzi no projeto do Orquidário Ruth Cardoso.Agende uma conversa! Teremos prazer em entender e atender o que você precisa para seu projeto.

Natalia Necco Arquitetura

Construindo sonhos