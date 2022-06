Desde de 2005, ano de sua criação, o escritórioFlavio Monteiro Arquitetos Associados vem obtendo grande prestígio por trazer aos seus projetos um amplo conhecimento dos fundamentos de uma boa Arquitetura Contemporânea - Estrutura, funcionalidade, custo e estética.

A equipe de profissionais com suas especialidades na área de arquitetura, urbanismo, interiores e paisagismo, traz aos projetos um desenvolvimento de forma interdisciplinar, levando em consideração as interferências e as necessidades desses quatro campos do conhecimento, buscando uma perfeita harmonia da concepção ao fim de um projeto.