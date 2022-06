A JERAU Projetos Sustentáveis é um escritório de Arquitetura e Urbanismo, está sediada em Brasília e surge com a responsabilidade de oferecer a seus clientes e parceiros de negócios projetos e soluções técnicas inovadoras, eficientes e eficazes.

Trabalhamos com este conceito desde 2002 e agora temos a oportunidade de divulgar e expandir nossa experiência. " Juliano Elias Rezende, Arquiteto e Urbanista, Diretor Fundador da JERAU Projetos Sustentáveis. Nossa Missão: Superar as expectativas de nossos clientes e parceiros de negócios e surpreender pelas soluções adotadas. Apresentar projetos inovadores e conciliar com os melhores conceitos técnicos de qualidade, criatividade e sustentabilidade. Respeitar a visão do cliente e harmonizar com as soluções compatíveis. Nossa Visão: Ser um escritório reconhecido e respeitado pela conduta técnica e ética aplicada ao trabalho. Ampliar as redes profissionais criando um forte núcleo de projetos capaz de oferecer a melhor solução. Nossos valores. Trabalhar em equipe de forma técnica, ética e transparente, com respeito aos clientes e às diversidades, valorizando o diálogo e a conciliação.