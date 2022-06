Horizontes Arquitetura e Urbanismo é uma empresa de projetos, fundada em 2002, e dirigida por três arquitetos: Gabriel Velloso, Luiz Felipe de Farias e Marcelo Palhares. Tem por ideal aliar arquitetura inovadora e de qualidade com organização e ética profissional. O nome da empresa representa estes ideais e seu objetivo constante de aperfeiçoamento:

“Horizontes = Perspectiva ou probabilidade de desenvolvimento, de progresso, de melhoria”. As áreas de atuação da Horizontes abrangem os diversos segmentos da arquitetura e do urbanismo, especialmente: projetos institucionais, culturais, comerciais, industriais e residenciais além de planejamento e desenho urbano. “Oferecer projetos de arquitetura, urbanismo e engenharia, de forma inovadora, com qualidade e ética profissional, buscando atender às expectativas dos clientes e a melhoria contínua.” (Política da Qualidade) Empresa certificada ISO 9001–Gestão da Qualidade

A proposta da Horizontes é oferecer um conjunto completo de serviços, envolvendo todas as etapas necessárias para execução da obra – estudo de viabilidade, estudo preliminar, anteprojeto, projeto legal, projeto executivo, detalhamento executivo, coordenação/gerenciamento de projetos, projetos executivos complementares (cálculo e projetos estruturais, instalações prediais, paisagismo e outros) e fiscalização de obra.

Esta metodologia é viabilizada através da cooperação entre a equipe de arquitetura e uma rede de consultores que oferecem todo o escopo de serviços complementares. A contratação de todos os serviços, centralizados e gerenciados por uma equipe, garante uniformidade e execução dos trabalhos de acordo com as expectativas do cliente quanto a prazos e padrões de qualidade. Horizontes é associada ao Gemarq – Grupo de Empresas Mineiras de Arquitetura e Urbanismo