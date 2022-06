Fundado em 2013 o Vereda Arquitetos desenvolve projetos de arquitetura que aliam capacidade inventiva, viabilidade construtiva, sustentabilidade e excelência arquitetônica através de um processo rigoroso e atento de elaboração dos projetos.

Vê na arquitetura uma atividade que pode contribuir com o avanço do conhecimento; reconhece que a arquitetura, apesar da escala e complexidade de nossas cidades ainda tem um papel fundamental na produção das mesmas, sobretudo com seu papel simbólico e de construção das idéias.

O Vereda Arquitetos está baseado em São Paulo e desde 2016 também em Goiânia. Tem realizado projetos em diversos campos de atuação, do desenho do mobiliário à projetos de arquitetura de maior porte. Seus arquitetos têm forte atuação na universidade e entendem essa atuação como fundamental na produção intelectual do escritório e como modo de contribuir com a formação dos novos arquitetos e com avanço da disciplina.

Com sua produção - tanto intelectual como de projetos construídos - o Vereda quer contribuir para a transformação das nossas cidades: para que sejam lugares de plena realização pessoal e de expressão dos nossos melhores ideais coletivos.