No comando do escritório, Flávio Moura e sua equipe formada por jovens profissionais, têm como compromisso a criação de soluções diferenciadas e inovadoras que surpreendem e atendam completamente as solicitações e necessidades de cada cliente.

Nascido em Maceió - AL e formado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Alagoas (UFAL), em 2001 decide vir para Salvador para estudar decoração como complemento de sua formação. Em 2002 concluiu o Curso de Design de Interiores pela Ebade - Escola Bahiana de Arte e Decoração.

Apresentando um estilo moderno e contemporâneo seus trabalhos são reconhecidos por terem características próprias e pela riqueza com que trabalha e se dedica aos detalhes.