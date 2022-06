Arquiteta formada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, Juliana Muchon adquiriu experiência nas áreas residências, comerciais e hoteleira e hoje comanda seu próprio escritório, com foco na arquitetura de interiores. Dedicada e atenciosa aos mínimos detalhes, Juliana acredita que sua arquitetura é elaborada em conjunto com seus clientes, fazendo com que cada projeto tenha sua própria personalidade. Por isso sempre busca entender as necessidades e desejos de cada pessoa, aliando a isto sua percepção de estética, praticidade e aconchego.