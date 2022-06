Com mais de 15 anos de atuação, a Lorenzzo Arquitetura atua na concepção de projetos de arquitetura e interiores, tendo trabalhos desenvolvidos no Brasil, México, Dubai e Argentina.

Com projetos residenciais, comerciais e corporativos, além de projetos de cenografia para eventos, nossa maior preocupação é o desenvolvimento de um projeto exclusivo, pensado a partir das necessidades específicas do cliente, aliando design e sofisticação.

Dispomos de uma equipe formada por profissionais capacitados a dar suporte a nossos clientes, da elaboração do projeto à produção do ambiente concluído.

(With more than 15 years of operation, Lorenzzo Architecture operates in the design of architectural design and interiors, with projects developed in Brazil, Mexico, Dubai and Argentina.

With residential, commercial and corporate projects, as well as stage design projects for events, our main concern is the development of an exclusive project, designed from the customer's specific needs, combining design and sophistication.

We have a team of qualified professionals able to support our customers, from project design to decoration of the complete building.)