Cleber Depieri, Engenheiro Agrônomo e Paisagista e seu sócio, Gabriel Domingues, juntos, em comunhão com a natureza e no exercício cuidadoso do estabelecimento de relações com as pessoas, têm atuado, com sucesso e reconhecimento, em residências individuais, condomínios verticais e horizontais, hotéis e estabelecimentos comerciais e corporativos. Trabalham sempre em sintonia com as preferências do cliente e com os estilos arquitetônicos, por acreditar que gosto, arquitetura e paisagismo são coisas indissociáveis.

O Escritório tem seu estilo e trabalho reconhecidos por meio de inúmeros projetos realizados, e diversas participações em eventos como Casa Cor Brasília, Casa Cor Goiás, Casa Viva Brasília, Mostra Casa Park de Paisagismo, entre outras. Também tem se distinguido pelos trabalhos publicados no conceituado Year Book / Decor Book – Arquitetos Paisagistas v. 4 e 5, Anuário Brasileiro dos Arquitetos Paisagistas, que publica anualmente as melhores obras de paisagismo desenvolvidas no Brasil, além de inúmeras matérias e publicações, registradas em Livros, Revistas e Jornais que dedicaram espaço ao paisagismo.