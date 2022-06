PULSO Arquitetura é a nova fase da empresa IllanesJaquet arquitetos, atuante desde 2006. Buscamos fazer arquitetura desde a fase de estudos de viabilidade de empreendimentos, passando pela concepção de projetos e suas aprovações, até a execução de obras com gerenciamento e acompanhamento técnico. Também realizamos consultorias e cursos em diversos temas de construção sustentável. Realizamos uma arquitetura contemporânea com respeito ao contexto regional, seja no cuidado do meio ambiente, na busca dos materiais locais como na adequação ao cenário urbano. A inserção de estratégias sustentáveis é transversal a todos os trabalhos.