Acompanhar o cliente desde a escolha do imóvel, garimpar materiais inovadores, buscar soluções e estar presente do dia a dia da obra até o momento da decoração de interiores. Esse é o conceito do escritório Ark2 Arquitetura, criado em 2006 pelas arquitetas Anna Gabriela Teixeira e Luciana Bulus.

Enquanto muitos arquitetos imprimem seu estilo e sua marca nos projetos que desenvolvem, as sócias buscam conhecer seus clientes e adequar seus projetos aos desejos e sonhos de cada um deles, o que torna cada projeto único.

Localizado no Itaim, o escritório desenvolve projetos comerciais e residenciais sempre com uma visão contemporânea, por meio de um trabalho feito com dedicação e parcerias altamente qualificadas.

A busca pela excelência e eficiência faz com que a Ark2 Arquitetura se destaque no mercado.