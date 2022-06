Orientar os clientes com foco no planejamento é a proposta do arquiteto Marcelo Rosset, que atua em projetos residenciais e comerciais de arquitetura e design de interiores, desenvolvendo um trabalho diferenciado e rico em detalhes. Para ele, o planejamento aliado à organização e ao cronograma são fundamentais para o sucesso de uma obra. “É preciso sempre calcular os imprevistos e se antecipar a eles”.

Com influências contemporâneas e estilo elegante, Rosset auxilia os clientes na melhor escolha, buscando inspiração na diversidade de elementos para compor a decoração e torná-la exclusiva. “O papel do arquiteto é entender e atender as necessidades de cada um, respeitando as diferenças de estilo”, reflete. “Um bom projeto de arquitetura define o traço próprio do espaço”, complementa.

Rosset tem um talento especial para desenvolver soluções de marcenaria e iluminação. Para ele, a boa iluminação é capaz de causar surpresas, além de ressaltar os detalhes de um ambiente. Já a marcenaria bem elaborada contempla todas as necessidades do usuário. “Também gosto de unir as duas soluções, criando, por exemplo, estantes sob medida e iluminadas”, revela.

Formado em Arquitetura & Urbanismo pela Universidade Mackenzie, Rosset comanda seu próprio escritório desde 2001. Já participou de mostras de decoração na Quartos & Etc, no Espaço Cultural Veja São Paulo (Campos de Jordão); na Riviera São Lourenço; na Grifes & Design; na Casa Pronta 2010 com o “Dormitório do jovem adulto”; na Mostra Artefacto desde 2011, tendo como destaque o “living e sala de jantar” em 2014; e na Artefacto Beach & Country 2014 com o “home theater”.