Fundado em 2007 pelos arquitetos Gustavo Argollo e Gustavo Martins, o escritório Argollo & Martins | Arquitetos Associados é resultado da união de dois profissionais e sua paixão pela arquitetura. Formados pela Universidade Federal da Bahia e pós-graduados em Construções Sustentáveis pela UNIP (Universidade Paulista), a dupla se destaca pela busca incessante de uma arquitetura única, com identidade própria, ambientalmente responsável e focada no ser humano como elemento principal.

Nesses anos de experiência a AM Arquitetos Associados têm atuado em projetos de diferentes escalas. Possuem trabalhos na área de interiores, edificações de pequeno e grande porte, bem como ambientes coorporativos. Contam com prêmios nacionais e reconhecimento na área onde atuam. Possuem uma equipe afinada com as novas tendências, unindo conhecimento técnico e criatividade para desenvolver uma arquitetura atual e transformadora.