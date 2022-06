Mayla Mikaelian é Arquiteta e Urbanista, formada pela FAAP em 2011 e Designer de Interiores formada pela EPA Escola Panamericana de Arte em 2008. Faz parte da sua formação cursos no exterior, como o de Interior Design e Styling for Home Decoration, ambos pela London University of Arts em Londres - Inglaterra.

Bianca Freitas é Arquiteta e Urbanista, formada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie com curso de extensão na Universidade de Florença Itália e pós graduada pela FGV em Administração de Empresas.

Com experiência profissional em dois dos maiores escritórios de arquitetura e design de interiores do país ( Débora Aguiar e Fernanda Marques) atuam na área desde 2008. Gostam de desafios, pesquisar tendências e revisitar conceitos, com foco em soluções que aliem custo, funcionalidade e estética. Com tendência contemporânea adaptam-se a variados estilos, pois acreditam que quem os define, é o próprio cliente.