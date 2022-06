A OSPA é uma empresa multidisciplinar formada por Arquitetos, Urbanistas e Engenheiros. Da arquitetura do objeto ao design urbano, compreendemos nossa missão e responsabilidade ao moldar não apenas espaços, mas influenciar as pessoas que com eles interagem.

OSPA is a multidisciplinary company formed by Architects, Urbanists and Engineers. From the architecture of the object to the urban design, we understand our mission and responsibility as we shape not only spaces, but affect people who interact with them.