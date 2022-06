Há quem diga que viver em Minas é sentir-se num estado permanentemente de arte. Das pinturas rupestres aos parques naturais e igrejas construídas nos séculos 17 e 18, é simplesmente impossível ter um dia igual ao outro.

Inspirado por essas imagens, Cássio Gontijo auto didata na ocasião começou a traçar sua história desde a adolescência, quanto já fazia as casas de amigos e familiares. Com formação em Design de Interiores e Engenharia Civil, Cássio estudou belas artes, historia da arte e arquitetura, construiu um portfólio de respeito. No escritório localizado no bairro Savassi em Belo Horizonte, ao lado de uma equipe afinada, Cássio trama novos projetos em cada detalhe, conectando o design clássico das Gerais ao contemporâneo e autoral. Texto: Adriana Britto e Patrícia Valle / Casa Vogue