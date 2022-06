Graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Feevale (2011). Sócia-diretora da empresa Cristiane Rauber | Arquitetura Construção, na cidade de Bom Princípio - RS. Experiência na área de Projetos Arquitetônicos Residenciais, Comercias, Institucionais, Projetos de Arquitetura de Interiores, Construção e Administração de obras, Projetos de Revitalização e Restauração Arquitetônica.

Inquieta com o cotidiano, a profissional juntamente com sua equipe, visa aprimorar a maneira de viver através dos conhecimentos técnicos, apresentando projetos inovadores que atendem as expectativas dos proprietários, bem como avançam horizontes e ousam em provocar os sentidos através da aplicação de recursos personalizados que acabam interferindo nas sensações dos usuários.

A busca por inovação é constante, bem como a aplicação delas nos projetos. Importante é atender aos objetivos dos clientes, que farão com que alcancemos o auge da realização profissional através da sua satisfação.

Ainda, a responsabilidade é fundamental e considerável nos projetos, que sem dúvida, esta preocupação com todas as etapas envolvidas, fazem com que o sucesso desejado seja alcançado.