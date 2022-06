Formada em Design de Interiores pela Universidade Anhanguera, tenho 22 anos, estou na cidade de Taboão da Serra, grande SP.

Sou uma pessoa extremamente apaixonada pela profissão que escolhi. Amo fazer projetos diversos e amo decorar, seja lá o que for, desde uma festa de criança, até um projeto de paisagismo. Além disso busco sempre pesquisar e criar objetos que facilitem a organização das pessoas sejam em suas casas ou ambientes de trabalho. Como uma boa Designer de Interiores, o meu gosto é o do meu cliente, portanto sou muito versátil e minha meta sempre será a realização dos sonhos das pessoas, pois precisamos estar felizes em nossas casas ou ambientes de trabalho para podermos viver bem. Sou apaixonada por qualquer estilo de decoração, seja moderno, clássico, gótico e etc, encaro tudo como um desafio e busco sempre utilizar de matérias primas sustentáveis e quando possível o artesanato, sempre valorizando o meio ambiente.