Marcelo John, formado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Luterana do Brasil (ULBRA) e com Pós Graduação em Arquitetura de Interiores pelo Centro Universitário Ritter dos Reis (UniRitter), com cursos de extensão em Decoração de Interiores e História de Arte, é titular do escritório Marcelo John Arquitetura & Interiores.

Atua na área de arquitetura residencial, comercial, coorporativo e interiores, desenvolvendo projetos completos, consultoria e gerenciamento de obra.

É membro do CREA-RS e da Associação de Arquitetos de Interiores do Rio Grande do Sul (AAI-RS).

Possui trabalhos publicados em revistas e jornais de circulação nacional, assim como participa de mostras e eventos de Arquitetura e Interiores.

Através de uma infra-estrutura informatizada, o escritório está organizado para atender a clientes de diversos portes, e capacitado para elaborar projetos nas mais variadas áreas da arquitetura.