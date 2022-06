HRA-Lisboa – Humberto Conde Realizações Arquitectura, Sociedade Unip.Lda, presta serviços no dominio da Arquitectura e Planeamento.

A HRA-Lisboa foi iniciada em 1993, e na sua estrutura contem uma equipa multidisciplinar, formada por especialistas de diferentes áreas preparada para o desenvolvimento de estudos e projectos nas áreas do Urbanismo, da Arquitectura, da Arquitectura de Interiores e da Reabilitação.

A multiplicidade e diversidade dos projectos realizados - edifícios de habitação, comércio, serviços, hotelaria e restauração, entre outros - muitos dos quais já construídos, atestam a nossa polivalência e, os inúmeros promotores com que trabalhamos, asseguram o cumprimento rigoroso de prazos e objectivos.

A HRA-Lisboa, beneficia ainda de relações privilegiadas com alguns dos mais conceituados gabinetes de Engenharia, assegurando o melhor acompanhamento de todas as especialidades necessárias à optimização do projecto global.

A HRA-Lisboa , dispõe de uma uma estrutura que permite fazer a alaboração de qualquer tipo de Projecto desde a fase do levantamento topográfico e Arquitectónico, base fundamental para o desenvolvimento de qualquer estudo ou projecto, passando pela realização de Imagens tridimênsionais até á fase de Projecto de Licenciamento e Execução, bem como acompanhamento de obra, incluido todas as especialidades necessárias ao desenvolvimento do Projecto.