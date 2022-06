Propondo soluções espaciais personalizadas, Luciano Teston cria novas afinidades entre materiais e mobiliário, conferindo espaços atuais sofisticados e marcantes em diferentes linguagens, seja lidando com tendências clássicas ou contemporâneas.

English version:

Proposing personal and spacial solutions, Luciano Teston creates new afinities between material and furniture, giving current spaces sophistication and remarkability in different expressions, either dealing with classic or contemporaneous trends.