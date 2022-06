Nosso Escritório é Localizado no Interior Pernambucano e é formado pelos Arquitetos Eduardo Lins e Bárbara França, Formados Ambos na Universidade Católica de Pernambuco e com vasta experiência em Projetos Residencias e comerciais.

Tipos de Serviços Realizados:

ARQUITETURA O Desenvolvimento de projetos residenciais e empresariais os mais variados, atendendo às exigências de um mercado que se renova a cada dia, com pleno conhecimento em tecnologias e racionalidade para custos e prazos.

DESIGN DE INTERIORES A funcionalidade requer sempre soluções criativas otimizadoras e inovadoras, sem, no entanto abrir mão do conforto e da excelência em design, característica marcante do nosso trabalho.

REFORMA Adequação de espaços para novo uso ou simplesmente para readequação e repaginação. O Studio utiliza os mesmo critérios da construção, sempre levando em consideração as características principais dos modos de viver e trabalhar dos seus clientes.

CONSULTORIA O sucesso de um projeto depende exclusivamente da sua correta implantação, como fruto da coerência da equipe técnica responsável.