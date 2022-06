Sempre em sintonia com as últimas tendências do mercado, as arquitetas à frente do escritório Motta Viegas Arquitetura + Design, Juliana Motta é arquiteta graduada pela Pucrs e mestre em Arquitetura e Urbanismo pela UniRitter/Mackenzie e Priscila Viegas, também graduada pela Pucrs, atuam em arquitetura comercial, residencial e de interiores, com suporte completo nas execuções. Possuem diversos cursos de extensão nas áreas mencionadas e inúmeras publicações de seus trabalhos. Presentes também com projetos luminotécnicos, em revistas de veiculação nacional.

A empresa coloca a arquitetura a serviço do cliente, traduzindo os seus desejos e objetivos em projetos diferenciados, oferecendo soluções inteligentes e personalizadas. Cada projeto é planejado com empenho e dedicação para que as necessidades e as individualidades de cada cliente sejam alcançadas. Os ambientes planejados pela Motta Viegas se destacam não apenas pela sua originalidade, sofisticação e elegância, mas também pela sua praticidade, economia de recursos e aumento de produtividade interna.



Otimizar o tempo do cliente é uma preocupação constante na empresa. Por isso acompanham e gerenciam a obra desde a fase de planejamento até a entrega final, coordenando todos os serviços, fiscalizando materiais e mão de obra. Ao administrar toda a execução do projeto, respeitando custos e prazos, a equipe garante ainda mais tranquilidade para os seus clientes.