Arquiteta e Iluminadora Ana Lore Miranda é diretora de Gestão e Planejamento da AAI Brasil (Associação de Arquitetos de Interiores do Brasil). Desde 1988 coordena o seu escritório na cidade de Taquara/RS. Com trabalhos executados no Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Santa Catarina, a arquiteta completa 30 anos de formação profissional em 2015. Ampliou o seus conhecimentos fazendo pós-graduação em Design de Interiores e Iluminação no IPOG/GO. Tem seus trabalhos divulgados em revistas regionais e nacionais como Elite Design 2013 e 2014, Casa & Jardim, Living, Visual&Design, Decor, Expansão, AAI em revista. Atuou como colunista para os jornais Panorama e NH, sobre arquitetura e decoração.