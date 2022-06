AROEIRA ARQUITETURA é um escritório de Arquitetura e Paisagismo, constituído em 2008, e localizado em Búzios. Seus titulares, os Arquitetos Roberto e Pedro Campolina, desenvolvem projetos residenciais e comerciais que buscam um equilíbrio entre as demandas do cliente e os aspectos técnicos, artísticos e econômicos, até o produto final, que atenda às expectativas e esteja em sintonia com o nosso tempo.

Roberto Campolina é mineiro, viveu maior parte da vida no Rio. Formado pela FAU Bennett, em 1985, e mestre em Arquitetura Paisagistica, pela UFRJ. Acumula inúmeros projetos residenciais, urbanísticos e paisagísticos, principalmente públicos, pela prefeitura de Búzios, onde trabalha, como as praças de São José, da Rasa, da Aldeia, Santos Dumont, praça da Prefeitura e, em conjunto com o IAB de Búzios, a praça dos Ossos. Pela Prefeitura de Rio das Ostras, a Vila Olímpica. Pedro Campolina se formou na UFRJ, fez intercâmbio acadêmico, em Paris, na École de La Villette. Suas experiências anteriores são em escritórios, na cidade do Rio de Janeiro onde trabalhou, em projetos urbanísticos, residenciais e institucionais.