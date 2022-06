Fazemos arquitetura que vai da escala da cidade a um clipes de papel. O studio otto felix pensa na arquitetura de forma artística e técnica ao mesmo tempo. O desenvolvimento dos nossos projetos é guiado por um processo que garante a solução do programa proposto e o design esperado. Começamos o processo por uma extensa pesquisa, do perfil do cliente, descrição completa do programa sugerido, levamos em conta a cultura local e a relação com a cidade, o clima e seu entorno.Procuramos a pergunta certa. Nossa equipe multidisciplinar é orientada a dar enfoque na solução. Cada obra ou peça deve propor uma solução e deve também contar uma historia, emocionar.