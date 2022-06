Ana Bartira Brancante é graduada em Arquitetura e Urbanismo com especialização em Design de Interiores e pós-graduada em Arquitetura Hoteleira e possui experiência de 15 Anos na área desenvolvendo projetos residenciais, comerciais e corporativos. Com escritório próprio e uma equipe de trabalho especializada em arquitetura de interiores, seus serviços incluem o projeto arquitetônico, administração de obra e decoração dos espaços. Na área de hotelaria, trabalha com consultoria hoteleira, implantação, gestão de compras e especificação de móveis e materiais para quartos modelos, suítes e áreas sociais e tem como importante cliente em seu currículo o Hotel Hilton, São Paulo. Ana Bartira Brancante, participou de diversos projetos sociais, feiras na área de hotelaria, arquitetura e construção e ambientes diferenciados em importantes mostras de decoração como Casa Cor São Paulo e Rio de Janeiro e foi contemplada com o prêmio de melhor espaço comercial na Casa Cor São Paulo 2009 com o Restaurante Japonês. Em constante atualização com as tendências de mercado, visita periodicamente feiras e eventos de hotelaria, arquitetura e decoração e anualmente o Salão de móveis de Milão, que é a referência mundial de design. Com um estilo contemporâneo, tem como diferencial em suas propostas, a personalização de seus projetos, identificando as necessidades dos seus clientes e apresentando soluções eficientes que agreguem função, estética e bem-estar aos espaços trabalhados. Sua meta é a excelência em seus projetos.