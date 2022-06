A VOLF arquitetura & design atua de forma criativa, objetiva e com capacidade técnica para solucionar todas as necessidades de seus clientes nas áreas de arquitetura, interior design, paisagismo e construção.Nossa atuação está baseada em pró-atividade, proporcionando soluções para qualquer tipo de projeto, através de uma equipe que entenda a necessidade de cada cliente e esteja pronta para servi-lo da melhor forma possível.O trabalho pode se estender, em sistema de parcerias, aos projetos de Estrutura de Concreto, Estrutura Metálica, Instalações Elétricas e Hidráulicas, Sistemas de Automação e Ar Condicionado. Também gerenciamos obras, contando com uma equipe de profissionais que garante a perfeita execução das “idéias” que o pacote de projetos especifica. Temos como compromisso o item “qualidade” e nossos serviços atendem plenamente as necessidades e exigências, seja qual for a dimensão e o padrão desejado para a obra. Ao longo de 30 anos já conquistamos a preferência de muitos clientes em cerca de 15 municípios no Estado de São Paulo, além de atendermos ao Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Paraná, Espírito Santo e Bahia. Apresentamos o nosso trabalho baseado em criatividade, bom gosto e profissionalismo.