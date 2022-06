Atua no mercado de projetos residenciais desde 2002, com foco em projetos arquitetônicos e de interiores. Possui vários projetos em condomínios fechados, principalmente Terra Ville e Alphaville, em Porto Alegre, e diversos condomínios na praia de Atlântida, RS. Seu currículo também abrange reformas e adequações de espaços comerciais e exteriores. Tem como foco do seu trabalho a busca de volumetrias diferenciadas e a satisfação do cliente, possuindo um amplo portfólio de soluções arquitetônicas.