A Olaa arquitetos esta no mercado desde 1996. Com sede na Cidade de São Paulo, atuamos já na maioria dos estados brasileiros. Executamos projetos em praticamente todos as áreas da arquitetura, do desenho de mobiliário ao desenho urbano.

Buscamos atualizações tecnológicas no campo da construção e decoração para tornar a implantação do projeto mais eficiente possível, tanto no momento da obra quanto no da utilização dos sistemas. procuramos sempre o uso consciente dos materiais dando preferencias aos de características recicláveis. Ao optarmos por materiais naturais como a madeira, utilizamos espécies cultivadas ou de manejo sustentável. A Olaa já plantou e reflorestou áreas da mata atlântica brasileira, ora com recursos próprios, ora administrando grupos com os mesmos ideais. Isso faz com que minimizemos a nossa interferência e o uso dos recursos naturais disponíveis. Plantamos mais de 80 mil mudas de espécies nativas nos últimos 10 anos.

Usamos da personalização o ponto alto para a concepção dos projetos. O atendimento ao cliente será sempre através do arquiteto master. Acreditamos que com o bom contato entre cliente e arquiteto levam à melhores resultados do projeto arquitetônico.

Omar Fernandes nasceu no ano de 1972 na Cidade de São Paulo, Brasil. Graduou-se Arquiteto e Urbanista no ano de 1996 na Universidade Estadual Paulista. Trabalhou em escritórios renomados da cidade e logo fundou seu próprio escritório de Arquitetura e Urbanismo, a Olaa Arquitetos. Ao longo dos anos vem acumulando experiência e maturidade na elaboração de projetos e ganhando reconhecimento sobre os resultados apresentados, tanto de instituições da categoria profissional quando da mídia.