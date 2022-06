As arquitetas Izabel Ferronato e Elizabeth Morinaka se formaram em Arquitetura e Urbanismo pela UniFil no ano de 2006. Em 2008, após trabalharem em diferentes escritórios resolveram somar suas experiências e formaram o IE Arquitetura + Interiores.O escritório, que tem em seu currículo, projetos de residências, lojas, restaurante, instituição de ensino dentre outros, tem como princípio um atendimento personalizado.Seus projetos aliam conforto e bem-estar e têm, como característica, o uso de materiais naturais e de linhas puras. De acordo com o perfil e personalidade do cliente, as arquitetas imprimem seu estilo tornando cada projeto único, pessoal e atemporal.