A Bernacki Arquitetura é uma sociedade das irmãs Aline e Denise Bernacki. Atuando com foco no cliente, o objetivo é projetar ambientes que atendam às necessidades de forma criativa e prática. Os serviços vão desde projetos residenciais, comerciais e de interiores até a assessoria para compra de imóveis. O atendimento de qualidade e a sensibilidade das arquitetas sobre o perfil do cliente, história de vida e gostos pessoais guiam o conceito dos projetos arquitetônicos, que são entregues de maneira personalizada e completa.

Com know-how em franquias há mais de 10 anos, nosso portifólio conta com participação em projetos como : O Boticário, Layd&Lord, BS Autocenter, Protecbag, Água de Cheiro e BigBen.