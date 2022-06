Iniciou sua carreira já no início de 1990, em

e atualmente é proprietária da empresa CLÁUDIA FERRO – ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S, exercendo suas atividades profissionais em arquitetura residencial, comercial, corporativa e institucional, com trabalhos realizados no interior dos estados de São Paulo e Paraná, mantendo como princípios a responsabilidade social, a cidadania e a participação comunitária.

Destaca que a atuação do profissional de arquitetura junto à sociedade está mais acessível, sendo solicitada para os mais diversos projetos, desde a definição da localização da obra, suas características principais, funcionalidade, estética, planejamento de custo, orçamentos, somente para citar alguns.

Considera fundamental para o bom desempenho no mercado de trabalho, se manter atualizada no desenvolvimento de novas tecnologias, novos materiais de construção e acabamentos, instalações, sustentabilidade e organização empresarial. Para isso, participa de fóruns e seminários, cursos especializados no setor, feiras e exposições nacionais e internacionais.